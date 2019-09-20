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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama

Alanya’da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Alkollü İçki Kredi Kartı Pos Cihazı Harekete Geç Dolandırıcılık 

--Şüphelilerin adliye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçu kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası H.Ü. ve İ.K.'yi Alanya'da, Ö.D. ile M.S.'yi ise Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında soruşturmayı derinleştiren ekipler F.B., A. Ç. isimli şüpheliyi de bir süre sonra Alanya’daki adresinde gözaltına aldı.Şüphelilerden 2’si tutuklandıŞüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, 6 sim kart, cep telefonları, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, 100 litre sahte alkollü içki, 51 sahte sikke ve bir miktar uyuşturucu da bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö. D., M. S., F. B., ve A. Ç., serbest kalırken H. Ü., ve İ. K., ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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