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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı

Alanya’da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı

Sahilden genel görüntü

Para Cezası Caretta Caretta Irak 

-Kum zambağından detay
-Güldane Şahin’nden görüntü
-Şahin’in konuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz Sahili’ndeki nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisine ev sahipliği yapıyor. Bölge sakinleri ise görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçeklerinin ilgisiz kaldığı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı. Alanya’nın Yeşilöz Sahili’nde nesli tükenmekte olan bazı canlılara ev sahipliği yapıyor. Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Yeşilöz, bu dönemde dünyada ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen, koruma altındaki kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ve ticari amaçla sökenlere, 60 bin lira idari para cezası kesilen 'kum zambağı' bitkisinin Yeşilöz Sahili’nde ilgisiz kaldığı gerekçesiyle bölge halkı tepki göstererek change.org.tr adresinde 'imza kampanyası başlattı. “Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız” Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, kum zambaklarının nesli tükenmekte olan bir bitki olduğunu aktardı. Şahin,” Kum zambakları için buradayız. Dünyanın peşinde olduğu nesli tükenmekte olan bitkilerdir. Nasıl bu sahillerimizde caretta carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kesinlikle halk tarafından kum zambakların olduğu sahiller korunmalıdır. Bern ve Barcelona sözleşmelerimiz var. Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız. Bölgedeki tesis, deniz içinde ve dışındaki canlılara zarar veriyor. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar. Kum zambaklarına tesislerin zararı var. Deniz içinde ve sahilindeki bitkilere zarar verecektir” dedi.

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