Alanya'da kayıp Rus turist ihbarı Sahil Güvenliği alarma geçirdi Haberi

-alçak uçuşlar

-sahildeki turistler



( ANTALYA ) -- Denize girdikten sonra haber alınamayan Rus turistin arama çalışmaları devam ediyor ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde en son serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve bir daha haber alınamayan 34 yaşındaki Rus erkek turistin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopter, sahil güvenlik botu ve dalgıçların katılımıyla arama çalışması başlattı. Dün sabah saatlerinde Vadim Efendiev (34) isimli Rus turistin denize girdikten sonra kaybolduğu ihbarı alan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Alanya'nın Türkler ve Avsallar, İncekum mahallelerini içine alan geniş bir bölgede dün sabah saatlerinden bu yana botlarla arama çalışmaları sürdüren sahil güvenlik ekiplerine havadan helikopter ve denizde ise Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Dalış Timi ekipleri de destek verdi. Saatler süren ve devam eden arama çalışmalarında Rus turistin izine rastlanmadığı belirtildi. Ekiplerin denizin yaklaşık 300 metre açığında arama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

