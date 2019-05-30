Alanya'da kardeş cinayeti kamerada

--Ölen Mehmet Ali B.'nin fotosu



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle 2 kardeş arasında çıkan tartışmada, ağabeyinin kardeşinin tabancayla öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı aralarında husumet olan ağabeyi Deniz B. (55), kardeşi Mehmet Ali B.’yi (36) yanına çağırarak konuşmak istedi. Aracıyla ağabeyi Deniz B.’nin yanına gelen Mehmet Ali B. ağabeyiyle bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde, ağabeyi Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıktığı görünüyor.

