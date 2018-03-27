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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Alanya'da kaçak sigara operasyonu - ANTALYA

Alanya'da kaçak sigara operasyonu - ANTALYA

- Araçtan ve kaçak sigaralardan görüntüAlanya'da kaçak sigara operasyonuANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kamyonda izolasyon malzemeleri arasına gizlenmiş 5 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye Gaziantep'ten yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.Kızlarpınarı Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada inşaat izolasyon malzemeleri arasına gizlenmiş 5 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, kaçak sigaralara imha edilmek üzere el koydu.Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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