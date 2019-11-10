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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Alanya’da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı Haberi

- Alanya’da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı Haberi

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Parmak Parmak İzi Trol 

--Jandarma ekip otosunun gelişinden görüntü
--Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi parmak izi ele verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap Mevkiinde uygulama görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.’ya Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde parmak izinden yola çıkan ekipler, 8 Eylül’de Demirtaş Mahallesi’ndeki bir işyerinde şüpheli Uğur K.’nın 40 bin TL çalınma olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Uğur K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (EA-
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