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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya'da hortum şaşkınlığı

Alanya'da hortum şaşkınlığı

denizde oluşan hortum

Yabancı Turist Kamera Uttu Cep Telefonu 

-detaylar
-denizden su çekmesi
-çevreden görüntü
-detaylar

( ANTALYA - ÖZEL)- Denizde yaşanan doğa olayı hem korkuttu hem görsel şölen yaşattı- Sahile yakın noktada denize kadar inen hortum an be an kaydedildi ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Alanya'nın İncekum Mahallesinde oluşup Okurcalar mahallesine kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum mahallesinin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri heyecanlandırdı. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.
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