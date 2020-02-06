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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da hortum paniği kamerada

Alanya’da hortum paniği kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Kubat Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar 

-Çeken kişinin hortumu anlatması
-Hortumdan detay
-denizden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesindeki denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alanya'da gün içinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde Oba Mahallesi'ndeki Keykubat Plajı açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 200 metre açıkta ortaya çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum, kıyıya yaklaşmadan kaybolurken, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar bu ani cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkisini sürdüren yağış ve şiddetli rüzgarın Cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı.
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