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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Alanya'da hortum böyle görüntülendi Haberi

Alanya'da hortum böyle görüntülendi Haberi

Hortumun görüntüsü

Yabancı Turist Gökyüzü Cep Telefonu Şahit Yükselen 

-Arşiv görüntü

( ANTALYA )-Alanya'da art arda hortum- Dün çıkan hortumun ardından Alanya bugün yine hortuma sahne oldu ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde dün denizin 2 mil açıklarında çıkan hortumun ardından bugün aynı bölge yine hortuma sahne oldu. Denizin açıklarından kıyıya doğru yaklaşan ve yaklaşık 6 dakika devam eden doğa olayı vatandaşları heyecanlanlandırdı. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirip kayboldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde oluşup Okurcalar Mahallesine kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum mahallesinin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bun anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Dünkü horumun ardından bugün yine aynı bölgede hortum oluştu. Saat 12.00 sıralarında denizin açıklarından, kıyıya doğru gelen hortum, vatandaşları hem heyecanlandırdı hem korkuttu.Yaklaşık 6 dakika boyuncu görsel bir şölene şahit olan vatandaşlar bu anları da cep telefonlarıyla kaydettiler. Kıyıya zarar vermeden gökyüzüne doğru yükselen hortum bir süre sonra etkisini kaybedip ortadan kayboldu.
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