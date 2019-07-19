Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı ANTALYA

Adli Kontrol Jandarma Fuhuş Operasyonu Yabancı Kadın Sınır Dışı 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ekipleri ilçede fuhşa yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası geçen Salı günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu G.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda kapsamında bu şüpheliler tarafından fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu 6 kadın da gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 6 şüpheli ise karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.G., A.B., M.A., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu kadın G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı