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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’da fuhuş operasyonu: 4’ü kadın 6 gözaltı

Alanya’da fuhuş operasyonu: 4’ü kadın 6 gözaltı

Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Polis Yakalama Kararı Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

-Adliyeden detay görüntü

( ANTALYA )- İkisinin yaşı 17 olan 4 kadın, toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2’si küçük yaşta 4’ü kadın 6 kişi gözaltına alındıktan alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi.
Baskınlarda A. S.(17), A.K.(17), Necla N.N.(19), Zeynep I.(20), Emre Y.(21) ve İbrahim D.(22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4’ü kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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