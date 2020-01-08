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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’da fırtına sonrası sörf keyfi

Alanya’da fırtına sonrası sörf keyfi

-Denizden genel görüntü

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Yurt Dışı Güneşli Hava Şiddetli Rüzgar 

--Sörf yapanlardan görüntüler
--Özge Kütahya’dan röp
--Cüney Ediz Kırgız röp
--Detay görüntüler

( ANTALYA - ÖZEL)- Güneşi gören sörfçüler , tahtalarını alıp sahile koştu ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gün süren sağanak yağış ve şiddet rüzgar etkisini yitirmesiyle güneşli havayı fırsat bilen bir grup sörfçü, dalga boyu yüksekliği 3 metreyi bulan denizde sörf keyfi yaptı. Alanya`da 3 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18.1 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen bir grup sörfçü soluğu denizde aldı. Bu anları keyfe çeviren sörf tutkunları tahtalarıyla kendilerini Keykubat Plajı'ndaki denizde dalgalara bıraktı. Sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti. Dalga boyu 3 metreyi bulan deniz sörfçüler saatlerce vakit geçirdi. “Çok güzel, herkesin yapmasını vasiye ediyorum” Keykubat Plajı'nda sörf keyfi yapan piyano eğitmeni Özge Kütahya, hobi olarak sörf yaptığını söyledi.

Kütahya, “Bugün hava sıcaklığı tahminen 16-17 derece su sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçülüyor. 3 gün süren fırtınanın ardından güzel dalga ve denizi görerek koşarak buraya geldik. Bütün su sporu sevenleri buraya bekliyoruz. Sörf yaparken adrenalin ve heyecan hissediyorum. Çok güzel, herkesin yapmasını vasiye ediyorum. Bu kış günlerinde yapılabilecek en iyi spor, böyle bir değer varken bunu kıymetini bilelim. Dışardan bakıldığı zaman su çok soğuk geliyor ama yurt dışından sörf yapmak için birçok misafirimiz geliyor. Böyle bir doğa harikasını herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum” dedi.
“Buranın Miami’den farkı yok” Antalya’dan sörf yapmak için Alanya’ya gelen Cüneyt Ediz Kırgız ise şunları söyledi: “ Alanya’daki dalgalarda kondisyonlar gayet güzel. Burada uzun sürüşler yapabiliyoruz. Konyaaltı’nda denize girdik sonrasında buraya geldik. Buranın Miami’den farkı yok. Dağda kayak keyfi yapıp aynı gün denizde sörf yapabiliyoruz. Su sıcaklığı malum şuanda terlemiş durumdayım” diye konuştu.

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