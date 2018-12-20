Alanya’da fareler en işlek caddeyi elektriksiz bıraktı Haberi

-İşçilerin arızayı tamir etmesinden görüntü

-Cihat Doğan'ın konuşması

-fare arşivi



( ANTALYA )- Alanya'daki çarşı esnafı fareler yüzünden 2 gün elektriksiz kaldı ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde ana hat kablosunun kemiren fareler en işlek caddede 2 gündür elektrik kesintisine yol açtı. 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren çarşı esnafı farelerin yaptığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı. Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi. “Ana hattı fareler kemirmiş” Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Doğan,” İki gündür elektriklerimiz belli aralıklarla kesiliyordu. Kesintilerle ilgili 186’yi aradık ve arıza kaydı oluşturduk. Arıza için en az 6 defa geldiler ve trafodaki farzı değiştirdiler ancak sigorta sürekli atıyordu. Kesin kablolarda kaçak var dediler. Daha sonra kaçak ekibi gelerek kaçağın olduğu noktadaki kabloyu tespit etti. Tespitte sonra kendi imkanlarımızla o noktayı kazdık ve gördüğümüz manzarada şok olduk. Fareler tarafın kemirilmiş bir kabloyla karşılaştık. Kablonun yanında ise çok büyük telef olmuş bir fare vardı. Ana hattı fareler kemirmiş ve arızada bundan kaynaklı olmuş. Akıma kapılan farede kömür olmuş. Fazla eskide olamaz 2 günlük bir olay zannediyorsam. Şuanda mağduriyetimiz giderildi. Her şey eski haline döndü” dedi.



