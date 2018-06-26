Alanya’da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

--Hasan Erdoğan'ın konuşması

--Olayın yaşandığı yerden detay görüntüler



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kozmetik mağazası sahibi tarafından unutulan cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazası önünde meydana geldi. Mağaza sahibi Hasan Erdoğan, müşterisi geldiği sırada dışarıdaki masaya cep telefonunu bırakarak ilgilemek için içeri girdi. O sırada yoldan geçen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın masanın üstündeki cep telefonunu fark etti. Bir süre sonra cep telefonunun bulunduğu masaya küçük yaştaki bir çocukla beraber gelen kadın sandalyeye oturarak kısa süre etrafa baktı. Daha sonra kadın masanın üstündeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Müşterisiyle ilgilendikten sonra masaya gelen mağaza sahibi Erdoğan ise cep telefonunun yerinde olmadığı fark etti. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen Erdoğan, cep telefonunun bir kadın tarafından çalındığını belirleyerek polis merkezine şikayette bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde yanında çocukla beraber yoldan geçen bir kadının masanın üzerinde cep telefonunu gördüğünü ve bir süre sonra cep telefonunu alarak hızla uzaklaştığı görünüyor. “Dışarıya çıkanca telefonumun orada olmadığı fark ettim” Cep telefonu çalınan Hasan Erdoğan, olayın dün saat 23.00 sıralarında olduğunu söyledi.



Erdoğan,” İşyerime müşteri geldiği için her zamanki oturduğumuz masada cep telefonunu bırak ilgilenmek için içeri girdim. Dışarıya çıkanca telefonumun orada olmadığı fark ettim ve çevredeki güvenlik kamerana baktım. Kameralarda ise bir kadının cep telefonumu aldığını gördüm. Güvenlik kamerasına baktığımızda bir kadının cep telefonunu önce baktığı ardından tekrar gelerek kısa bir süre geçirdikten sonra alıp uzaklaştığını gördük. Burada otobüs durağı olduğu için gelen vatandaş oturuyor. Bizde her zamanki gibi sıradan gelen vatandaşlar biri sandık ancak değilmiş. Yanında birde küçük yaşta bir çocuk vardı. Çocuğu da bu işlere alet ediyor” dedi.

(EA-

