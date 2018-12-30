Alanya’da aralık ayının son gününde deniz keyfi

--Güneşlenenlerden görüntü

--Denize girenlerden görüntü

--Balık tutanlardan görüntü

--Hasan Büyüktopal'ın konuşması

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise aralık ayının son gününe rağmen sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. . Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Aralık ayının son günü olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini yaşadı. Yerli halkın çoğunluğu ise güneşli havayı sahil kenarlarında balık tutunarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahilde yürüyen çiftler ve oyun oynanan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. “Alanya sanki bambaşka bir dünya” Güneşli havayı fırsat bilerek deniz keyfi yapan Hasan Büyüktopal, su sıcaklığın mükemmel olduğunu söyledi.



Büyüktopal,” Alanya’da yaşıyorum ve neredeyse her gün denize giriyorum. Deniz sıcaklığı da İstanbul ve Giresun’a göre nedeyse haziran sıcaklığı gibi, sanıyorum 18 dereceler seyir ediyor. Alanya’nın havası yaz gibi, güneşleniyorum, kitap okuyorum ve deniz keyfi yapıyorum. Alanya sanki bambaşka bir dünya” dedi.

Çarşamba günü yağışlar geliyor Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede salı gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiği öğrenilirken, çarşamba günü ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi. (EA-

