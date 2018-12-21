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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da Aralık ayında güneş ve deniz keyfi Haberi

Alanya’da Aralık ayında güneş ve deniz keyfi Haberi

Plajlardan genel görüntüler

Hava Sıcaklığı Küçük Çocuk Yağışlı Hava Güneşli Hava Kar Yağışı 

-Güneşlenenlerden görüntü
-Denize girenlerden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA -ÖZEL) - Alanya’ya kış gelmek bilmiyor ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 18.6, nem oranının ise yüzde 45 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler ve yerli halk, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, kumsalda oynayan küçük çocuklar ve uçuşan güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güneşli havayı sahil kenarında balık avlayarak değerlendirdi. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Salı gününe kadar etkisini sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.

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