Alanya'da akaryakıt istasyonunda korkutan anlar

--İtfaiyenin soğutma çalışmasından görüntüler

--Ambulans ve diğer ekiplerin çalışmalarından görüntüler

--Patlama olan bölgeden detay



( ANTALYA )- Tanker aktarımı esnasında patlama oldu- 2 kişinin hafif yaralandığı olayda maddi hasar meydana geldi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun depolama kısmanda tanker aktarımı esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen polis ikinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi,D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun akaryakıt depolama kısmında tanker aktarımı sırasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti. Patlamada akaryakıt istasyonun çevresinde sarsıntıya neden olurken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İstasyonda büyük hasara yol açmayan patlamanın çıkardığı ses ise paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel köpük solüsyonuyla patlamanın gerçekleştiği alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de ikinci bir patlamanın yaşanması durumuna karşın emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Patlamadan etkilenen 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edilirken polis olayla ilgili başlattı. (EA-

