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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da 67 bin adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi İzle

Alanya’da 67 bin adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi İzle

Ele geçirilen gözlükler

Polis Adli Kontrol Güneş Gözlüğü Avcılık Irak 

-Gözlük kutuları
-Emniyet dış plan görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı depoya düzenlediği baskında 67 bin 56 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı malzemeler getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi ve Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı depoya baskın düzenledi.
Baskından koliler içinde 67 bin 56 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla ilgili N.B. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.B. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi. (EA-MK-Y)
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