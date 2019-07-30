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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Polis Akalan Kredi Kartı Harekete Geç Hırsız 

--Şüphelinin adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Geçen salı günü Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Hırsızlık olayın olduğu çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ahmet Ö. (51) olduğunu ve 07 NEN 43 plakalı motosikletle kaçtığını belirledi. Ahmet Ö.’yi dün akşam saatlerinde aynı motosikletle Alaattinoğlu Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı, kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinde ise Cikcilli ve Tosmur Mahallesi’ndeki 4 ayrı adresten daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (EA-İA-
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