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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Alanya’da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Emniyetten detay görüntüler

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Şüphelinin adliyeye götürülmesinden görüntü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Mahallesi’ndeki yaya olarak ilerleyen Yusuf Y. (24) hareketlerinden şüphe duydu. Bunun üzerine arama yapan polis şüpheli Yusuf Y.’nin üzerinde 3 adet uyuşturucu buldu. Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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