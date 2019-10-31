Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Haberi

Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Haberi

adliyeden genel ve detay görüntü

Sabıka Kaydı Hapis Cezası Harekete Geç Kadın Hırsız Avcılık 

-şüpheli kadının adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA )- Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılar ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan sabıkalı iki kadın ellerinde tornavida ve plastik aparatlarla bir apartman dairesinin kapısının açmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı. Saray Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Hatice A. (40) ve Emine K.(26) isimli kadınları ellerinde plastik aparat ve tornavidalarla bir apartman dairesinin kapısının açmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Hatice A. hırsızlık suçundan sabıka kaydının olduğu Emine K.’ nin ise 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Emine K. adliyeye sevk edildi. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı