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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya’da 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Alanya’da 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

-polis kamerası-

Sahte İçki Polis Kamerası Harekete Geç Aktüel Kaçak Et 

-operasyondan görüntü
-bidonlardan görüntü
--aktüel-
-emniyet detayı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Hacet Mahallesi Tıkmak Sokak’ta bulunan Gönüllü Apartmanı’nın altındaki depoda yüklü miktarda etil alkol olduğunun bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 30’ar litrelik 84 plastik bidon içerisinde toplam 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirirken, olayla ilgili Edhem A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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