Aladağ yurt yangını davası sanıkları 7. kez hakim karşısında İzle

-Polis ekiplerinden ve güvenlik önlemlerinden görüntü

-Sanık ve mağdur yakınları

-Tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesi

-Detaylar

-Yurt yangınının arşiv görüntüleri



( ADANA ) ADANA



- Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 2'si tutuklu toplam 14 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Tutuklu sanıklar yurt müdürü Cuma Ali Genç ve Aladağ Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracı ile mahkemenin görüleceği Kozan Ticaret Odası binası önüne getirildi.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri altında tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ramazan Keleş, Mahik Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve dernek çalışanı Mahmut Deniz ile Aladağ İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitimde görevli Mehmet Aktaş, Mehmet İpek, Zeki Yılmaz, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın ile avukatlar, sanık ve mağdur yakınları duruşma salonuna alındılar. Aladağ yurt yangını davasının 7. duruşması Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda kurulan mahkemede görülmeye başlandı.

