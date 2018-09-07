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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Aladağ'daki yurt yangını davası - ADANA

Aladağ'daki yurt yangını davası - ADANA

- Cezaevi aracının gelişi - Tutukluların salona girişi - Ailelerin görüntüsü - Polislerin görüntüsüAladağ'daki yurt yangını davası - Adana 'nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasının görülmesine başlandıADANA (AA) - Adana 'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasının görülmesine başlandı.Kozan Ağır Ceza Mahkemesindeki salonun fiziki yetersizliği nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur ile bazı tutuksuz sanıklar, müşteki aileler ve taraf avukatları katıldı.
- OlayAladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı. Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında dönemin ilçe milli eğitim müdürünün de bulunduğu tutuksuz 7 sanığın dosyası da bu davayla birleştirilmişti.

Yurt Yangını Milli Eğitim Müdürü Hapis Cezası İlçe Milli Eğitim Müdürü Öğrenciler 

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