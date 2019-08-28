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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alaçatı'da makilik alanda yangın - İZMİR

Alaçatı'da makilik alanda yangın - İZMİR

- Dumanların drone ile görüntülenmesi - Dumanlardan görüntüler İzmir 'de orman yangını - Alaçatı'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde Alaçatı Port mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

Makilik Alan Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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