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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alaçam dağlarında 7 hektarlık orman kül oldu

Alaçam dağlarında 7 hektarlık orman kül oldu

HELİKOPTERLE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Müdür Yardımcısı Allah Helikopter Trol 

-YANGIN ALANI GÖRÜNTÜLER
-BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI
-VATANDAŞLARIN AÇIKLAMALARI
-YANAN ALAN DETAYLAR

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları'nda başlayan yangın söndürme çalışmaları 7 helikopterle sürdürülüyor. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alan kül oldu. Olay yerine giden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı açıklamada “Alaçam bölgemizdeki yangın haberini aldık. Orman ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Şuan da 7 helikopterle müdahale ediliyor. Köyün çok yakınında olması nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit ettiği için endişe duyduk. Onun için tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah yangın sıçramaz diye düşünüyoruz. Yangın kontrol altına alınmak üzere. Burada bütün ekipler, Bölge müdür yardımcısı ve bizlerde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak arazözlerimizi gönderdik. Köylerdeki su tankerleri de geldi onlarında çok faydası oluyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bir rapor çıkmadı ama bir gerilim hattı geçiyor oradan. Bir kablo koptuğu söyleniyor. Yangının söndürülmesinden sonra her şey netleşecek”dedi.

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