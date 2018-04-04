Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alacaklısını böyle vurdu

Alacaklısını böyle vurdu

güvenlik kamera görüntüleri

Kamera 

-olay anı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te alacak verecek tartışması kanlı bitti. Alacaklısını yolda gören zanlı, kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Kaynarca’da yaşandı. Alacaklısı Osman İ.’yi ile yolda karşılaşan Uğur B. bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Uğur B., Osman İ.’yi bacaklarından vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan zanlı Osman İ., tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı