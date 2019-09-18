Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

- Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-- Hastanenin acilinden detaylar
-- Ekiplerin hastaneden çıkması
-- Ambulans detayları
-- Genel detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı. Olay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında boş bir alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’da bir şahıs borçlu olduğu şahısların hakaretlerine maruz kaldı. Beline tabanca takıp karşı tarafın bulunduğu yere gitmek üzereyken şahıs aile yakınları tarafından durduruldu. Gitmesi engellenen şahıs öfkelenerek tabancayla kendi bacağına ateş etti. Diz kapağının altından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Suç aleti tabanca ele geçirildi. (SK-AA)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı