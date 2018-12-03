Alacaklısı olduğu iddia edilen şahsın otomobilini EYP ile kundaklattı

-EYP atılan otomobilden genel görüntüler

-Mahalleden genel görüntüler

-Polislerin çalışmasından genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana'da iki şahıs, alacaklı olduğu kişinin otomobilini EYP ile kundaklattı. Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10016 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeye iki kişi müstakil ev içerisinde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı İ.C’ye ait otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Mahalle sakinleri ve evde oturanlar ses üzerine korkudan dışarı çıktı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirlenemeyen iki kişide motosikletle olay yerinden hızla kaçtı Mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen asayiş ve terör ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise otomobilde ve çevrede incelemeler yaptı. Alacakları için aracını patlattılar Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C’in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi. EYP atılan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı.

