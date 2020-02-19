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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alacak verecek yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Alacak verecek yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Olay yerindeki polis araçlarının görüntüsü

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Kundaklanan kamyonetten genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşine ait kamyoneti kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker olan Nurettin S.’ye ait kamyonet, eniştesinin evinin bahçesinde park halindeydi. Nurettin S.’in eniştesi kamyonetten alevler yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri araçta yaptığı incelemede yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını belirledi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Nurettin S.’in ağabeyi Bünyamin S. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu öğrendi. Olaydan kısa bir süre öncede evin bahçesinde görülen Bünyamin S.’in kamyoneti kundakladığı belirlendi. Polis ekipleri Bünyamin S.’yi yakalama çalışması başlattı. (CNK-
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