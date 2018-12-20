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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alacak verecek tartışması kanlı bitti...Eczacı, kalfasını yaralandı

Alacak verecek tartışması kanlı bitti...Eczacı, kalfasını yaralandı

Yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Polis Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şüphelinin gözaltına alınması
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de bir eczacı alacak verecek meselesi gerekçesiyle kalfasını cam şişe parçasıyla yaraladı. Yaralı kalfa bir başka dükkana sığınırken, eczacı ise gözaltına alındı. Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 15.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir eczanede, eczane sahibi ile kalfası arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eczane sahibi parçaladığı cam şişeyle kalfasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı kalfa ise can havliyle kendini dışarı atarak cadde üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Kalfanın yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi Hakan D. olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hakan D.’yi yaralayan eczacı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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