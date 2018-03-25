Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü Haberi

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü Haberi

Vatandaşın kamerasından gönderilen görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Akalan Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 


- Çorum’da alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Yavruturna mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Bektaş Kışla ile Muammer U. Arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Muammer U. üzerinde bulunan tabancayla Kışla’ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kışla olay yerinde hayatını kaybetti. Kışla'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Muammer U., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı