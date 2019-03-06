Alacak verecek meseli kanlı bitti

-güvenlik kamerası görüntüleri



( BURSA -ÖZEL)- Birbirlerine demir duba ve bıçakla saldırdılar BURSA



- Bursa'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında taraflar birbirine demir duba ve bıçaklarla saldırdı. Bir kişi bıçaklanırken, bir kişi de kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına çıktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 grup bir araya geldi. Çıkan tartışma sonucu bir süre sonra kavgaya tutuşan şahıslar, demir duba, sandalye ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 2 grubun kavgası sonucu G.A. bıçaklanırken, O.A. ise demir dubayla başına aldığı darbeyle yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Kavga kamerada Kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şahsı demir duba ve bıçakla kovaladıkları görüldü.

Kovalayan şahısların bir süre sonra kovalamacayı bırakarak geri geldiği görüldü.



