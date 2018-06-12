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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Alacak verecek meselesinde silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Alacak verecek meselesinde silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Yaralı Rıza S'den görüntü

İlk Müdahale Hastane Bild Alacak Verecek Meselesi Mermi 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralının hastaneye alınması
-Olay yerinden görüntü
-Tabanca, bıçak ve sopadan görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Şahıslara ait otomobilden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, alacak, verecek meselesi yüzünden iki şahıs arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Rıza S., ile Yaşar D., arasında alacak verecek meselesi nedeniyle Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine her iki şahıs yanında getirdikleri tabanca, bıçak ve sopalarla bir birine saldırdı. Yaşanan olayda Rıza S., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermi, bıçak ve sopa darbeleri sonucu, Yaşar D., ise bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıza S’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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