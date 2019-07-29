Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı Haberi

-Polisten görüntü

-Boş kovan görüntü

-Bir araçta aranmadan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 9. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesinden dolayı karşılaşan iki grup birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflardan biri silahını çekerek ateş etmeye başladı.

Kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan silahın kuru sıkı tabancanın silaha dönüştürüldüğü belinlendi. Kavga sonrası bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT-

