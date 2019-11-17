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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Olay yerinden görüntü

Polis Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Gözaltına alınan şahısların polis araçlarına bindirilmesi
-Polis araçlarının şahısları götürmesi

( DENİZLİ )- Yabancı uyruklu şahıslar alacak verecek meselesi yüzünden sokakta bir birine girdi DENİZLİ

- Denizli’nin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan 22 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arasında cadde üzerinde 22 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafta bir birlerini darp etti. Olayda, her iki taraftan da Mojtaba Muhammat Ali Paur, Mohsen Hendiani ile Zahra Mır Raza isimli kadın yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralanan şahıslar birlikte kavgaya karışan toplamda 5 kişi gözaltına aldı. Yaralılar önce Denizli Devlet Hastanesi’ne ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda gözaltına alınan 2’si kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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