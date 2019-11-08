Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Alacak-verecek kavgasında 15 yaşındaki çocuğu vurdu

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Polis Adli Tıp 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da çıkan tartışmada tabancayla 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı ADANA

- Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuğu başından vuran bir kişi tutuklandı. Olay, 6 Kasım'da 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Selahattin Kılıç ile yanında çalışan Erol Taşdemir arasında alacak-meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü Taşdemir yolda yürüyen Kılıç'ı dövdü. Bunun üzerin Kılıç yanına oğlu Ahmet Kılıç (15) ve kardeşi Abdullah Kılıç'ı (15) alarak Taşdemir'in evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşdemir, ruhsatsız tabanca ile ateş ederek, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Taşdemir'i olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı