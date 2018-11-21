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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Kahvehane önünden detaylar

Güvenlik Önlemi Alacak Verecek Meselesi Kahvehane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Özel'in hastaneye kaldırılması

( ÇANAKKALE )- Çanakkale’de pompalı tüfekli şahıs kahveyi basarak bir kişiyi öldürdü ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde pompalı tüfek ile kahvehaneyi basan zanlı, alacak verecek meselesi yüzünden Ergün Özel’i öldürdü. Olay, saat 19.30 sıralarında Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Özel'e ait kahvehaneye gelen kimliği belirsiz zanlı, pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Kısa mesafeden aldığı saçmaların hedefi olan 39 yaşındaki Özel, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı geldiği araçla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarında inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (AÇ-
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