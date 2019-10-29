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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

olay yeri

Alacak Verecek Meselesi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-bekleyen ambulanslar
-sağlık ekiplerinin çalışmaları
-polis ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( AYDIN )- Eşinin önünde hakarete uğrayan polis memuru silahına davrandı, önce karşısındaki şahsı, sonra da kendini vurdu AYDIN

- Aydın’da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralı da yoğun bakıma alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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