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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

ADLİYE, ARAÇ, ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Katil Zanlısı Pompalı Tüfek Cinayet 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı. Küçük Sanayi Sitesinde çıkan tartışma sonucu Muharrem A.’yı pompalı tüfekle öldüren Nevzat A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat A. sanayide çıkan tartışmanın ardından Muharrem A.’yı pompalı tüfekle öldürmüş, Harun Y.’yi de yaralamıştı.
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