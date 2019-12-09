Alacağı olan kadını göğsünden bıçakladı Haberi

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( ESKİŞEHİR )- Alacak verecek meselesi kanlı bitti-, ardından intihar etmeye kalktı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Edinilen bilgilere göre olay, Paşa Mahallesi Acıçeşme sokakta meydana geldi. İddialara göre 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Naime K.’yi göğsünden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan Mestan Y. intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirmelerinin ardından Naime K. Yunus Emre Devlet Hastanesine, intihar girişiminde bulunan Mestan Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca iddialara göre Naime K., Mestan Y.’nin üzerinde kredi çektirdiği ve borcunu ödemediği için aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.



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