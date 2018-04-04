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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alaattin Çakıcı'nın adamları hakim karşısında İzle

Alaattin Çakıcı'nın adamları hakim karşısında İzle

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) detay

Suç Örgütü 

-Şüphelilerin çıkartılışı
-Şüphelilerin araçlara bindirilişi
-Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

( ANTALYA )- Alaattin Çakıcı'nın adamları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi ANTALYA

- Antalya’da suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden birisi kadın 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Sube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yaklaşık 2 hafta önce 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aranan 45 kişiden 31'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın da olduğu öne sürülmüştü. Bugün KOM’daki işlemleri tamamlanan biri kadın 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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