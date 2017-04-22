Alaaddin Varol'dan AGİT üyelerine eleştiri İzle



Beyaz Tv'de yayınlanan Dİnamit programına konuk olan Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Alaaddin Varol, Avrupa Birliğini eleştiriken, gönderilen gözlemcileri ağır bir dille eleştirdi.



'GÖZLEMCİ DEĞİL TERÖRİST'



Türkiye gönderilen bu üyelerin terörist olduğunu söyleyen Varol 'AGİT'te biz de üyeyiz. Biz de başka ülkelere gözlemci gönderiyoruz. Bu gözlemcilerin vasfı, sıfatı nasıl olması gerektiği belli. AGİT üyelerini ilk geldiğinde diyeceklerdi, 'terörist gönderiyorsun bana'. Gözlemci değil terörist. Gözlemci olmasınlar belki bugün tutuklanacaklar.' dedi.



'EN HAİNLERİ GÖNDERMİŞLER'



Sözlerinin devamında gözlemcileri taraflı olmakla itham eden Varol ' Avrupa Birliği gözlamciler arasında en taraflı kim varsa onları göndermiş. En hain kimse onu göndermiş.' ifadelerini kullandı.

