Akyurt'ta evleri zarar gören vatandaşlar soğuk havada dışarıda kaldı Haberi

-Kadının konuşması

-Evden detaylar

-Evdeki çatlaklardan detaylar

-Röportajlar

-Köydeki evlerden detaylar

-Çatlayan camii duvarı



( ANKARA )-Vatandaşlar deprem korkusundan soğuk havaya rağmen evlerine giremiyor- Akyurt Ahmetadil köyü depremi derinden hissetti- Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı köylerde bazı evlerde hasarlar meydana geldi ANKARA



- Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Ahmetadil köyü meydana gelen depremi derinden hissetti. Bazı ev ve meskenlerde meydana gelen hasarlar köy halkını zor durumda bıraktı.Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremler ilçe ve ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin merkez üslerinden biri olan Ahmetadil köyündeki bazı ev ve meskenlerde derin çatlaklar oluştu. Korku ve paniğe kapılarak kendilerini dışarıya atan köy halkı artçı depremlere karşı oluşabilecek hasarlardan korktukları için evlerine giremiyor.Deprem anında evde olan ve abdest alan Satı Genç, “Sabah saat 7 gibi kalktık abdest aldık. Daha sonra dışarıya attık kendimizi. 3 kere deprem oldu. Çok hızlı oldu. Çatlaklar oldu evde. Depremden sonra dışarıda kaldık. Bir daha içeriye giremedik. Evin duvarlarında ve altında çatlaklar oluştu” dedi.

Satı Genç’in eşi Ayhan Genç ise kış gününde dışarıda kalmak zorunda olduklarını korkularından eve giremediklerini belirterek “Deprem anında abdest almaya kalkmıştım. Saat 7’ye 5 kala dışarıya çıktık. O zamandan beri içeriye giremiyoruz. Dışarıya yatak koyduk orada kalıyoruz. Ev sallanırken öbür dünya aklımıza geldi. Hiç olmazsa abdestli gideriz dedik” şeklinde konuştu.

“6-7 binada hasar var”Depremleri şiddetli olarak hissettiklerini söyleyen Nafiz Ünal ise “Sabah 7’ye çeyrek kala baya şiddetli bir şekilde sallandık. Ondan sonra biraz daha sallandık ama o daha şiddetliydi. Panikle dışarıya attık kendimizi. Şuanda 6-7 binada hasar var. AFAD ekipleri geldiler incelemelerde bulundular. Yardımcı olacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.Akyurt ilçesine bağlı 4 köyde de maddi hasarların oluştuğu tespit edildi. Ahmetadil köyü camisinin duvarlarında deprem nedeniyle oluşan derin çatlaklar da dikkat çekti. AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı köylerde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda gerekli yardımların yapılacağı depremzedelere bildirildi.





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