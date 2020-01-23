Akyurt depremi besi çiftliğindeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı Haberi



- Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Akyurt ilçesi Ahmetadil mahallesinde sabah saat 6.42’de AFAD verilerine göre 3.9 ve saat 6.55’te ise yakınındaki Kozayağı mahallesinde ise 4.5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaşan deprem anı bir besi çiftliğindeki güvenlik kamerasına yansıdı.



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