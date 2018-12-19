Akyazı Belediyesi sokak hayvanlarının yemini eksik etmiyor - SAKARYA
- Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın açıklamaları - Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği Sakarya Temsilcisi Betül Sakalısarı'nın açıklamalarıAkyazı Belediyesi sokak hayvanlarının yemini eksik etmiyor - Akyazı Belediyesince başlatılan "Sokak Hayvanları" projesi kapsamında her sabah ve akşam belirli noktalara su ve yem konularak hayvanların aç ve susuz kalmaması sağlanıyor - Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan: - "Aldığımız terbiye, saygı ve eğitimle sokakta kalan her türlü canlı hayvanları koruyup kollamak, onlara sahip çıkmak adına Akyazı halkıyla güzel bir çalışma yapıyoruz"SAKARYA (AA) - Akyazı Belediyesinin projesi ile sokak hayvanları yem ve susuz kalmıyor.Akyazı Belediyesince sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için "Sokak Hayvanları" projesi başlatıldı.Proje kapsamında Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince her sabah ve akşam belirli noktalara su ve yem konularak, hayvanların aç ve susuz kalmaması sağlanıyor.Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akçan, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçe halkıyla beraber sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmamak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.
Yem ve su dağıtarak hayvanları aç kalmaktan korumaya çalıştıklarını belirten Akcan, "Hayvan sevgisi bizim dinimizde, inancımıza göre de emrediliyor. Aldığımız terbiye, saygı ve eğitimle sokakta kalan her türlü canlı hayvanları koruyup kollamak, onlara sahip çıkmak adına Akyazı halkıyla güzel bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu. Belediye görevlisi Ersin Güzel de her sabah ve akşam yem dağıttıklarını ifade ederek, "Boş kaplarını devamlı dolduruyoruz, günlük 75 ile 90 kilogramı buluyor ve biz de bu yemleri sokak hayvanları aç kalmasın diye ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan kaplara koyuyoruz." dedi. Hayvansever Ömer Altıparmak da projenin güzel bir çalışma ve ilçede hayvanlarla ilgilenen birçok arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarıyla barınak kurup hayvanlara sahip çıkılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu proje de belediyemizin öncülük yapması da çok sevindirici bir iştir." şeklinde konuştu. Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği Sakarya Temsilcisi Betül Sakalısarı da projeyi beğendiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımız ve başkanımız genelde sokak hayvanlarına çok duyarlıdır. Belediyenin yaptığı bu güzel proje, kimsesiz ve sokak hayvanlarının aç kalmamasına, hasta olmamasına sebep oluyor. Anlamlı ve gereken bir çalışma. Tabii ki bu gibi çalışmaları başka belediyelerimiz de yapıyor. Bir hayvanı doyurduğunuz zaman bir canı kurtarıyorsunuz. Bunun bir hayvan veya bir insan olmasının da önemi yok." ifadelerini kullandı.