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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akvaryumdaki balıkların atıkları marullara gübre oluyor

Akvaryumdaki balıkların atıkları marullara gübre oluyor

sisteminden görüntü

Güneş Enerjisi Su Kaybı Doğal Ürün Minyatür Öğretmen 

-Müner keskin ile yapılan rop
-detaylar

( TRABZON - ÖZEL)- Trabzon’da Biyoloji öğretmeni Münir Keskin, geliştirdiği sistem sayesinde çok düşük maliyetle her türlü bitkiyi yetiştiriyor TRABZON

- Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni Münir Keskin, akvaryumdaki balık atıklarını gübreye dönüştüren sistem sayesinde marul üretiyor. Geliştirdiği sistemi Bilim, Sanat ve Teknoloji Festivali'nde sergileyen ve sistem sayesinde her türlü bitkiyi çok az bir maliyetle yetiştirilebileceğini belirten Keskin, dünyada uygulanan metodun Türkiye’de henüz pek uygulanmadığını kaydetti.
Keskin, balık atıklarını gübreye dönüştüren sistemle yetiştirilen ürünlerin tamamen doğal olduğunu söylüyor. Balıkların atık maddelerini gübreye dönüştüren sistem sayesinde marul yetiştirdiğini ifade eden Keskin, “Akvaryumdaki balıkların atıkları, dışkıları bitkilere gübre oluyor. Balık olarak da Mersin Balığı’nın bir türü olan Morina Balığı’nı tercih ettik. Morina Balığı’nın atıkları azotlu ve amonyaklı türler bitkilere ulaşıyor. Dolayısıyla bitkilere gübre olan besin maddeleri, bitkilerin köklerini güçlendirerek yetişmesini sağlıyor. Aynı zamanda su devir daim olduğundan su kaybı olmadan döngü halinde bir yaşam oluşturuyor. Böylece tarımsal faaliyetlerde ekonomik değeri olan güzel bir sistem oluşmuş oldu. Morina Balığı çok değerli bir balık. Aynı zamanda Mersin balığının endemik bir türü. Denizlerimizde yok olmakta olan bir tür. Ekonomik değeri, havyarı çok çok değerli bir balık. Öğrencilerimize böyle bir sistem oluşturduk” dedi.
Sistem sayesinde her türlü bitkinin yetişebileceğini belirten Keskin, ”Biz marulu tercih ettik ancak sistemimizde maydanoz, nane, ıspanak gibi bir çok bitki yetiştirilebilir. Dünyada bu sistem uygulanıyor. Ülkemizde ise henüz yaygın değil. Bundan sonra yapılacağını düşünüyorum. Sistem olarak geliştirileceğini düşünüyoruz. Biz bunu minyatür olarak tasarladık. İnsanlar hobi olarak yapabilir. Burada yetişen bitkilerin doğal ürünlerden hiçbir farkı yok. Bu sistem aynı zamanda çok az maliyetli ekonomik bir sistem. Su kaybı da olmadığından kişiye az bir maliyet sağlıyor. Aynı zamanda güneş enerjisiyle bir panel oluşturduk, hiç enerji harcamadan bu sistem kullanılabilir. İmkânlarımız daha geniş olursa diğer ürünlerin hepsini rahatlıkla yetiştirebiliriz” diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)
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