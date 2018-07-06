Akvaryumdaki 2 metrelik köpek balığı bayıltılarak muayene edildi İzle

-Köpek balığının çıkarılması

-Veteriner Hekim Yıldırım Şafak Güzin ile röportaj



( İSTANBUL -HD) İSTANBUL



- 86 kilo ağırlığındaki kum tipi kaplan köpek balığı sağ tarafında 15 gün önce ortaya çıkan şişlik nedeniyle sedasyona alınarak veterinerler tarafından muayene edildi. Veteriner Hekim Yıldırım Şafak Güzin muayenenin başarılı geçtiğini ve canlının sağlığına kavuşacağını söyleyerek, “Ultrason çekiminin gerçekleştirilmesinden sonra canlıdan alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesiyle daha detaylı bir sonuç elde edilecek” dedi.

Viasea Akvaryum’da bulunan 7-8 yaşlarında, 86 kilo ağırlığındaki dişi kum tipi kaplan köpek balığı veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Veteriner Hekim Yıldırım Şafak Güzin, sağ tarafında 15 gün önce ortaya çıkan şişlik nedeniyle muayene edilen köpek balığının sağlığına en kısa sürede kavuşacağını belirtti.

2 metre uzunluğundaki köpek balığı havuzun içerisinde bayıltılarak muayene odasına götürüldü. Muayeneyle ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Güzin hayvana ilaç tedavisi uygulandığını ve daha sonra şişlikte herhangi bir iyileşme gözlemlenmeyince İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalı'ndan bir hocayla irtibat kurulduğunu söyledi.



Güzin yapılan analizler sonucu ultrason çekilmesi konusunda karar kılındığını söyledi.



Sonuçlar patoloji laboratuarında detaylı olarak incelenecek Muayenin başarılı geçtiğini ve kısa sürede canlının sağlığına kavuşacağını söyleyen Güzin, ultrason çekiminin gerçekleştirilmesinden sonra alınan örneklerin patoloji laboratuvarında daha detaylı inceleneceğini ve sonrasında canlının sorunuyla alakalı kesin tanının koyulacağını belirtti.

İşlem esnasında sedasyona alınacak canlıya düşük dozdan ilaç verilmeye başlandığını, daha sonra belirlenen sürede sedasyona girmeyince ek doz uygulaması yapıldığını söyleyen Güzin, “Ek doz sonrasında hayvanın sedasyona girmesiyle birlikte çok rahat bir şekilde suyun dışarısına taşındı” diye konuştu.

20 kişilik bir ekiple haftanın 7 günü boyunca canlıların sağlığı ve refahı için çalıştıklarını dile getiren Güzin, “En ufak bir hastalık şüphesinde canlıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Akuatik hayvanlar bazında doğada yaralanmış, bir daha doğaya salınamayacak durumda olan hayvanlara da rehabilitasyon merkezi görevi görerek canlıların refah içinde yaşamasını sağlıyoruz” dedi.



