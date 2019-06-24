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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttı

AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttı

- Bayrağın çıkarılma görüntüleri

( TRABZON ) TRABZON

Kamera Harekete Geç 


- Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Trabzon, Giresun ve Rize’den 26 gönüllüsü ile çalışmalara destek veren AKUT ekipleri ise Karadere deresi üzerinde arama tarama faaliyetleri esnasında derenin sürüklediği bir Türk Bayrağını görerek harekete geçti. Kısa süre sonra AKUT Trabzon ekibi tarafından bulunan bayrak muhafaza altına alındı. AKUT ekiplerinin bayrağı dereden çıkartma anları ise kameralara an be an yansıdı.
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