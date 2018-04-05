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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AKUT ekibinden dana kurtarma operasyonu - AYDIN Haberi

AKUT ekibinden dana kurtarma operasyonu - AYDIN Haberi

- AKUT ekibinin yaralı danayı taşıması - Aydın 'ın Çine ilçesinde yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek kayaların arasına sıkışan 300 kilo ağırlığındaki dana, AKUT ekibinin 9 saat süren operasyonuyla kurtarıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde ürküp kaçan bir dana 7 metre yükseklikten düştüğü yerden Kuşadası AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Muharrem Koç, beslediği büyükbaş hayvanlarını Tepeköy Mahallesi'ndeki dağlık alanda otlatmaya çıkardı. Hayvanlar otladığı sırada bilinmeyen bir nedenle ürküp kaçan bir dana yaklaşık 7 metre yükseklikten iki kayanın arasına düşerek sıkıştı. 300 kilogram ağırlındaki danasını tek başına kurtaramayan Koç, AKUT ekibinden yardım istedi.Olay yerine gelen AKUT ekibi, yaralanan danayı 9 saat süren bir operasyonla sıkıştığı yerden kurtardı.Traktör römorku ile ilçeye taşınan dana tedavi altına alındı.Muharrem Koç, AKUT ekibine teşekkür etti.

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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